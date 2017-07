Kingdom Hearts 3 - Sephiroth vielleicht als neuer Endgegner

Noch steht nichts fest, es könnte allerdings sein, dass der allseits bekannte Sephiroth aus aus Final Fantasy VII einen Bossgegner im kommenden Kingdom Hearts 3 von Square Enix mimt.

Director Tetsuya Nomura hat in einem Gespräch verlauten lassen, dass er darüber nachdenkt, Sephiroth als einen Endgegner in Kingdon Hearts 3 auftauchen zu lassen. Der 46-jährige Japaner arbeitet zur Zeit gleich an zwei Spielen und scheint trotzdem voller Ideen zu stecken. Denn neben dem Rollenspiel rund um Sora und Co. arbeitet er auch an dem Remake zu Final Fantasy VII mit. Daher kommt wohl auch der Gedanke, den langhaarigen Bösewicht einzubauen.

In einem Interview spricht er über verschiedene optionale Bosse, die ihren Weg in das Spiel finden könnten. Dabei wurde betont, dass die Überlegungen noch nicht zu 100% fest stehen, denn intern gebe es einige Bedenken bezüglich Sephiroth. Nomura möchte aber nicht ausschließen, dass er als optionaler Gegner vielleicht doch auftaucht. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Entwickler im Endeffekt entscheiden.

Bisher ist noch kein genaues Releasedatum bekannt. Kingdom Hearts soll voraussichtlich 2018 erscheinen.

Seitenauswahl

Infos zu Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 - Nomura über die Rapunzel-Welt, Spielmechaniken und geheime Enden Tesuya Nomura hat gegenüber der Famitsu einige Informationen über Kingdom Hearts 3 ausgesprochen. Dazu gehört einiges zur Rapunzel-Welt, den Schlüsselschwert-Umformungen, die Verwendung der ...