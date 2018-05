Kingdom Hearts 3 - Releasetermin bald bekannt, sagen uns die Entwickler

Square Enix plant, den Releasetermin zu Kingdom Hearts 3 bereits im kommenden Monat bekanntzugeben. Das verkündeten die Entwickler gestern auf einem Event, bei dem PlayNation als eines der wenigen Magazine weltweit vor Ort war.

12 Jahre in der Konzeption, 5 Jahre lang in Entwicklung und ewige Fan-Hoffnungen: Noch in diesem Jahr soll Kingdom Hearts 3 erscheinen, auch wenn so manch ein Spieler noch Zweifel hegt. Dennoch soll in Kürze der Releasetermin bekannt gegeben werden.

Das ist zumindest der Plan von Tetsuya Nomura, dem Director der Kingdom Hearts-Reihe. Die Aussage fiel im Rahmen eines Anspielevents in Santa Monica, auf dem PlayNation als eines der wenigen Magazine weltweit vor Ort war.

Endlich ein Datum: Kingdom Hearts 3 bekommt Release-Datum

Nomura zufolge sei man sich relativ sicher, wann genau Kingdom Hearts 3 erscheinen soll:

"Nun, auch wenn wir planen, ihn [den Releasetermin] zum Anfang des nächsten Monats bekanntzugeben, ist Kingdom Hearts ein Titel, bei dem viele Personen involviert sind. Wir arbeiten an finalen Anpassungen, sind uns aber mit einem bestimmten Datum ziemlich sicher, wir hoffen also, ihn nächsten Monat zu enthüllen."

Denkbar wäre die Ankündigung bei der Pressekonferenz von Square Enix im Rahmen der E3 2018. Diese soll am 11. Juni 2018 um 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden und Details zum gesamten Lineup des Publishers bieten.

