Kingdom Hearts 3 - Neue Welten mit Trailern vorgestellt

Während der D23 Expo gab es unter anderem neue Informationen zu dem JRPG-Mix Kingdom Hearts 3 aus dem Hause Square Enix. So wurden mit Trailern erstmals neue Welten vorgestellt: Toy Story und Hercules. Weitere Welten wurden mit Screenshots erneut bestätigt.

Mit Kingdom Hearts 3 haben sich die Japaner von Square Enix Großes vorgenommen: Sie möchten einerseits an den bisherigen Erfolg der Reihe anknüpfen, aber gleichzeitig auch neue Mechaniken und Welten bieten, die man bisher noch nicht aus dem Kosmos kannte. Dabei setzt man verstärkt auf die Computer-Animationsfilme von Disney und fügt beispielsweise Toy Story und Rapunzel - Neu verföhnt ein.

Bis zur Unendlichkeit...

Um die Stimmung auf den Titel anzuheizen, präsentierte man zwei neue Trailer, die Einblicke in jeweils eine neue Welt gewähren: Zum Einen geht es zurück in den Olymp zu. Diese Szenerie war schon in den Vorgängern beliebt und es erscheint nur logisch, dass daher erneut eine Reise zu Hercules, Hades und Co angetreten werden kann. Überraschender und spektakulärer ist jedoch der zweite Trailer, denn wie man in diesem zu sehen bekommt, wird man erstmals auch in die Welt von Toy Story abtauchen können. Der Protagonist Sora trifft mit seinen Kumpanen also auf den Cowboy Woody und den Space Ranger Buzz Lightyear. Auch andere beliebte Charaktere - z.B. der Dino Rex oder das Sparschwein - werden ebenfalls auftauchen und für eine heimelige Stimmung sorgen.

Doch damit nicht genug, denn neben den Trailer veröffentlichte man auch Screenshots, deren Inhalte ein weiteres Mal verdeutlichen, dass auch die beiden Disney-Filme Rapunzel - Neu verföhnt und Baymax - Riesiges Robowabohu mit eigenen Welten enthalten sein werden. Bis zum Release, der jetzt mit dem Jahr 2018 datiert wurde, werden sicherlich noch viele weitere Welten folgen, die für so ziemlichen jeden Disney-Fan das Richtige bieten sollten.

Seitenauswahl

Infos zu Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 - Square-Enix zeigt Gameplay-Trailer auf der E3 Square-Enix zeigt einen Gameplay-Trailer zu Kingdom Hearts 3 auf der E3. Das Spiel erstrahlt im neuen Glanz der Next-Gen, während es seinen Wurzeln und seinem Fundament offensichtlich treu ...