Kingdom Come: Deliverance - Update 1.5 und neuen Trailer veröffentlicht

Die Verantwortlichen von Warhorse Studios haben einen weiteren Patch zu dem Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Diese enthält ein neues Feature, damit sich Protagonist Heinrich von seinen Sünden reinwaschen lassen kann.

Am 13. Februar 2018 ist das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance für PS4, Xbox One sowie PC veröffentlicht worden. Mittlerweile warten Fans auf neues Futter in Form von DLCs, die den Titel in diesem sowie im kommenden Jahr nach und nach erweitern sollen.

Kingdom Come: Deliverance So sieht die Roadmap des Mittelalter-Rollenspiels aus

Ab sofort steht ein neuer Patch bereit, der den Titel auf die Versionsnummer 1.5 hebt und ein neues Feature im Gepäck hat. Innerhalb eines Videos hat Creative Director Daniel Vávra von den Warhorse Studios einige der Inhalte des Patches vorgestellt und dabei auf die ersten drei Monate nach der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance zurückgeblickt.

Die Aktualisierung bringt eine ganz besondere Dienstleistung mit ins Spiel, die Menschen im Mittelalter als Weg offenstand, um ihre Gewissen zu beruhigen und sicherzustellen, dass ihre Seelen gen Himmel emporsteigen können, wenn der Tag dafür gekommen ist. Gegen eine Gebühr an die Kirche kann Henry sich nun nämlich von seinen Sünden reinwaschen. Dies führt dazu, dass Henrys Ruf nun wieder bereinigt ist. Allerdings ist eben jene Absolution nicht ganz kostengünstig zu haben.

Patch 1.5 Features

Henry kann sich nun von seinen Sünden reinwaschen, indem er Ablassbriefe von der Kirche kauft.

Physikalisch simulierte Frauenkleidung hinzugefügt

16 neue Bücher mit Hintergrundwissen

Jedwede vergessenen oder verlorenen Quest-Gegenstände werden nun in der Truhe des Totengräbers aufbewahrt. Der Spieler wird via einer neuen Quest auf sie aufmerksam gemacht.

Alle Änderungen des Update 1.5 findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite zu Kingdome Come: Deliverance.

Über Kingdom Come Deliverance

Kingdom Come: Deliverance erzählt eine Geschichte von einer Zeit, in der die Region in Böhmen von Konflikten und Machtkämpfen geplagt wurde. Heinrich muss seine Fähigkeiten im Umgang mit den Waffen und dem Rüstzeug dieser Epoche von der Pike auf erlernen. Einmal gemeistert, stehen ihm neben einem ausgefeilten Kampfsystem auch eine Vielzahl historischer Waffen, Angriffs- und Kontermöglichkeiten sowie Bewegungsabläufe im Spiel zur Verfügung. Die Herausforderungen, im Rahmen des mittelalterlichen Kampfes kombinierte Angriffe auszuführen, die Schwächen der Gegner herauszufinden und immer das richtige Ziel ins Visier zu nehmen, ohne dass der eigene, virtuelle Leib in Mitleidenschaft gezogen wird, stellen für Spieler stets eine Herausforderung dar.