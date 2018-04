Kingdom Come: Deliverance - Update 1.4.3 steht ab sofort für PC und Konsolen bereit

Die zuständigen Entwickler hinter dem Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance arbeiten auch weiterhin an ihrem ersten Projekt. Nun steht für die beiden Konsolen PS4 und Xbox One sowie den PC Update 1.4.3 zum Download zur Verfügung. Alle Änderungen haben wir für euch in unserer News aufgelistet.

Ab sofort steht für das Mittelalter-Rollenspiel Kingdome Come: Deliverance der polnischen Warhorse Studios Update 1.4.3 zur Verfügung. Während die 4,7 Gigabyte große Aktualisierung hauptsächlich Fehlerbehebungen mit sich bringt, erhalten die Konsolen PS4 sowie Xbox One zudem sämtliche Änderungen, die das umfangreiche Oster-Update bereits für den PC im Gepäck hatte. Dazu zählen unter anderem neue Haar- und Bart-Mechaniken sowie ein erster DLC in Form eines HD-Texturen- und Audio-Pakets. Außerdem sind dadurch über 200 schwerwiegende Fehler aus dem Rollenspiel verbannt worden.

Alle Änderungen des aktuellen Patches haben wir für euch unterhalb aufgelistet.

Kingdom Come: Deliverance Patch 1.4, DLC mit HD Texturen und bunte Ostereier

Patch Notes zu Update 1.4.3 zu Kingdom Come: Deliverance

Cutscene nach Abschluss der Quest "Fragen und Antworten" wird nun korrekt ausgelöst.

Das Spiel stürzt nicht mehr ab, nachdem der Gefangene in "Fragen und Antworten" befragt wurde.

Der Waffenmeister in Rattay sollte nicht länger im unendlichen Schlafmodus verharren.

Spieler mit ausgerüstetem Bogen können von Feinden jetzt auch vom Pferd geholt werden.

Der Spieler kann auf einen nicht existierenden Gegner nicht mehr aufschalten.

Der spontane "Game Over"-Fehler in der Quest "Feuertaufe" wurde behoben.

Abstürze nach Zeitsprung und Schnellreise sollten nicht mehr auftreten.

Das Spiel sollte nach der Quest "Der Sport der Könige" nicht mehr abstürzen.

Ein Absturz nachdem man Straws Haus während der Quest "Pestilenz" betreten hat, wurde behoben.

Abstürze nach Beendigung der Quest "Pestilenz" wurden behoben.

Ein sehr seltener Absturz nach dem Laden eines Spiels wurde behoben.

