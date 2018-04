Kingdom Come: Deliverance - Update 1.4.2 für PC-Version behebt großen Bug

Das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance hat ein neues Update erhalten, das verschiedene Probleme behebt. Konsolen-Spieler sollen noch in dieser Woche das umfangreiche Update 1.4 erhalten.

Während Ende März Patch 1.4 für die PC-Version von Kingdom Come: Deliverance erschienen ist und unter anderem neue Haar- und Bart-Mechaniken mit sich brachte sowie über 200 schwerwiegende Fehler aus dem Rollenspiel schaffte, folgt nun eine weitere Aktualisierung.

Update 1.4.2 behebt unter anderem einen großen Bug, der das Spiel an verschiedenen Stellen zum Absturz brachte. Weiterhin ist ein Problem mit dem fehlenden Erik in der Mission "The Die is Cast" behoben worden. Die Konsolen PS4 und Xbox One werden höchstwahrscheinlich in dieser Woche das umfangreiche Update 1.4 spendiert bekommen. Die offiziellen Patchnotes haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Kingdom Come: Deliverance Patch 1.4, DLC mit HD Texturen und bunte Ostereier

Patchnotes zu Update 1.4.2

Behobene Probleme:

Ein großer Bug, der das Spiel an verschiedenen Stellen zum Absturz brachte, wurde behoben.

Quests, die von diesem Bug besonders betroffen waren, heißen Sport of kings, Pestilence, Questions and Answers

Problem mit dem fehlenden Erik in der Quest "The Die is Cast" behoben.

Andere kleinere Bugfixes.

Bekannte Probleme: