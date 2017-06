Kingdom Come: Deliverance - Trailer weist auf offizielle Ankündigung hin

In der kommenden Woche soll die offizielle Ankündigung zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance stattfinden. Erwartet werden neue Infos, Gameplay-Szenen sowie der Veröffentlichungs-Termin.

Vom 13. bis zum 15. Juni findet auch in diesem Jahr die Spielemesse E3 wieder im Los Angeles Convention Center statt. Im Rahmen der Pressekonferenzen der großen Publisher werden viele neue Spiele vorgestellt und enthüllt. Doch auch im Vorfeld der Messe wird es zahlreiche Ankündigungen geben, um nicht im Messe-Rummel unterzugehen.

Wie Entwickler Warhorse Studios nun innerhalb eines neuen Ankündigungs-Trailers bekannt gegeben hat, wird am kommenden Freitag, den 09. Juni 2017 das momentan in Entwicklung befindliche Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance offiziell angekündigt. Zu rechnen ist mit neuen Infos, weiteren Gameplayer-Szenene sowie dem offiziellen Release-Termin.

Kingdom Come: Deliverance wird für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erscheinen. Laut der Entwickler soll der Titel zudem von der zusätzlichen Power der PlayStation 4 Pro profitieren.

Was ist Kingdom Come: Deliverance?

Bei Kingdom Come: Deliverance handelt es sich um ein Rollenspiel, das den Fokus vor allem auf Realismus mit einer nicht linearen Story und einem einzigartigen First-Person Nahkampfsystem, angesiedelt im mittelalterlichen Europa, legt.

