Kingdom Come: Deliverance - Eine Stunde Gameplay zum Mittelalter-Rollenspiel

Anfang 2018 dürfen wir endlich in die Rolle von Heinrich schlüpfen und die riesige Spielwelt des Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance erkunden. Nun haben die Entwickler ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das zahlreiche Aspekte des Mittelalter-Titels weiter beleuchtet.

Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles haben die Mannen von Entwickler Warhorse Studios offiziell bekannt gegeben, dass ihr Mittealter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance am 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen wird.

Nun gibt es weiteres Gameplay-Material, das über eine Stunde lang ist und auf dem E3 Build basiert. Darin stehen vor allem die Schwerkämpfe im Mittelpunkt, die besonders realistisch und authentisch umgesetzt worden sind.

In Kingdom Come: Deliverance schlüpft der Spieler in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmiedes. Im Böhmen zu Beginn des 15. Jahrhunderts erlebt der Protagonist mit, wie der eigene Vater von einer Söldnergruppe ermordet wird. Heinrich schwört daraufhin Rache und gerät während seiner auch in einen Bürgerkrieg, der das Schicksal Böhmens bestimmen wird.

