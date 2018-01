Kingdom Come: Deliverance - Rassismus, Sexismus und ein paar Neonazi-Fans - Vorwürfe gegen Studio

Gegen den Entwickler von Kingdom Come: Deliverance werden schwere Vorwürfe erhoben. Innerhalb des Studios sollen mehrere leitende Personen agieren, die sich zu Rassismus, Sexismus und Neonazi-Ideologien bekennen. Kritisch wird besonders der Chefentwickler gesehen.

Mit Kingdom Come: Deliverance versprechen die Warhorse Studios das authentischste Historienspiel aller Zeiten - doch selbst scheint man es damit nicht genau zu nehmen. Gegen den leitenden Entwickler des Rollenspiels werden schwere Vorwürfe erhoben: Rassismus, Sexismus und Neonazi-Ideologien mache er salonfähig.

Mit der Mafia-Reihe wurde Daniel Vávra weltbekannt, dann gründete er die Warhorse Studios, um seine Vision eines Mittelalter-Rollenspiels umzusetzen. Diese könnte aber überschattet werden von seiner persönlichen Ideologie, die er nicht zu verstecken versucht.

Neonazi-Fan und stolz drauf

In einem Interview mit „Game Two“ trug Vávra unter anderem ein Shirt der norwegischen Band „Burzum“. Diese wird dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet, vorrangig aufgrund des Gründers Varg Vikernes, der sich selbst als Neonazi bezeichnet, einen sozialistisch denkenden Freund ermordete und mehrere Kirchen in Brand setzte.

funk, die als öffentlich-rechtlicher Träger von ARD und ZDF hinter Game Two stehen, sahen darin kein Problem. Man wolle weder Partei für Daniel Vávra geschweige denn für Burzum ergreifen und distanziere sich von seiner Ideologie, wolle den Titel aber deshalb nicht mit einem journalistischen Boykott bestrafen. Mittlerweile berate sich die Redaktion aber intern über eine Berichterstattung zur Kontroverse.

Von Verschwörungstheorien und Rassenkunde

Vávras YouTube-Account weist zudem Verbindungen zu abstrusen historischen Verschwörungstheorien auf, die klar gegen eine authentische Darstellung des Mittelalters sprechen. Außerdem sind Videos zu radikalen Metal-Bands, Genderdefinitionsgegnern und Vorherrschaft der „weißen Rasse“ aufzufinden.

Des Weiteren ist Vávra der Ansicht, dass die europäische Historie keinen Platz für Menschen aufweise, die keiner weißen Hautfarbe angehören. In Nord- und Westeuropa solle es keine farbigen Personen gegeben haben, so die Ansicht Vávras. Historische Fakten versucht er damit zu widerlegen, dass er an der deutsch-polnisch-böhmischen Grenze aufgewachsen sei und es deshalb besser wisse.

Sexismus und Klischees

Historisch Genauigkeit scheine man bei den Warhorse Studios ohnehin nicht sonderlich ernst zu nehmen. Man bediene sich eher an Klischees als an der Realität, behaupte jedoch, letztere als Vorbild zu sehen. Man wolle eher so wirken, als wäre man eine historische Abbildung als es tatsächlich zu sein.

Kingdom Come: Deliverance sei Vávras Ansicht zufolge zudem kein Spiel, dass für Frauen gedacht sei. Nur echte Männer würden an dem Titel Gefallen finden: Es handle sich um ein Spiel über Männer in einer Zeit, in der Männer noch Männer waren und Frauen Männer anhimmelten. Männer würden so auch die „lokalen Mädchen befriedigen“ können. Das ursprüngliche Kickstarter-Versprechen, neben männlichen auch weibliche Charaktere spielen zu könne, verwarf Vávra im Laufe der Entwicklung zugunsten seiner Ideologie.

Breitbart statt GameSpot

In einem Interview erklärte Vávra passend dazu seine Unterstützung für die GamerGate-Bewegung und erklärte, dass die Opfer gleichzeitig auch Täter wären. Menschen, die es nicht einfach im Leben hätten, seien selbst Schuld an ihrem Schicksal und hätten kein Recht zur Beschwerde.

Seine Interviewpartner scheint der Chef-Entwickler in Einklang mit seinen Ideologien zu wählen: Gespräche mit rechtspopulistischen Magazinen der „Alt Right“-Bewegung wie Breitbart scheine er zu bevorzugen, „Mainstream-Medien“ wie Polygon, IGN oder GameSpot lehne er gezielt ab und bezeichnete sie als „manipulierend“. Die Wahrheit würde man eher in sozialen Netzwerken finden, so Vávra.

Vávra ist bei weitem nicht der einzige, der innerhalb der Warhorse Studios fragwürdige Ideologien zu Tage legt. Ondrej Malota, Programmierer von Kingdom Come: Deliverance, sehe sich ebenfalls als Unterstützer der GamerGate-Bewegung.

So oder so: Das Spiel hat großes Potenzial, das hoffentlich nicht verdorben wird. Warum wir das denken, erfahrt ihr hier:

Kingdom Come: Deliverance Ein sperriges Rollenspiel mit großen Ambitionen

Meine Meinung zum Thema

Viele Spieler sind der Ansicht, man solle ein Spiel nie anhand der Menschen hinter dem Projekt bewerten, sondern lediglich anhand des Produkts. Doch ist das realitisch überhaupt möglich?

Würde man nach den „metoo“-Enthüllungen wirklich noch Personen wie Harvey Weinstein oder Kevin Spacey engagieren und auf positive Reaktionen hoffen? Würde man das Produkt einer kaufen, egal ob Auto oder Brötchen, wenn der Hersteller eindeutig radikale Ansichten vertritt?

Noch schwieriger wird es, wenn man die Ideologie im Zusammenspiel mit der kreativen Vision sieht: Wer sich damit brüstet, historische Authentizität darzustellen, diese aber selbst ablehne, gehört nicht als Chef-Entwickler in ein Studio. Damit sorgt man vor allem für eins: Verlogenheit.