Kingdom Come: Deliverance - Neuer Story-Trailer und Release-Termin

Neben einem neuen Story-Trailer haben Deep Silver und Warhorse Studios nun den offiziellen Release-Termin des Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance bekannt gegeben. Ein wenig müssen sich Fans des Titels noch in Geduld üben.

Wie in der vergangenen Woche durch die Entwickler von Warhorse Studios mit Hilfe eines Trailers angekündigt, wurde heute ein neuer Story-Trailer zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht.

Außerdem steht nun der offizielle Release-Termin des Titels fest. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Henry, dem Sohn eines Waffenschmieds, dessen friedliches Leben eine jähe Wendung nimmt. König Sigismund selbst ordnet blutrünstige Söldner dazu an, das Heimatdorf von Henry zu überfallen, die Bewohner zu ermorden und das Dorf niederzubrennen. Durch einen glücklichen Umstand zählt Henry zu den wenigen Überlebenden des Massakers. Schon bald nimmt Henry sein Schicksal in die Hand und wirft sich in den mutigen Kampf für die Zukunft Böhmens – eine Entscheidung, die ihn schon sehr bald in einen blutigen Konflikt und wachsenden Bürgerkrieg verwickeln wird.

Kingdom Come: Deliverance Funktionen

Riesige realistische Open World: Majestätische Schlösser und weitreichende Landschaften alle in beindruckender High-End Grafik gerendert.

Non-lineare Geschichte: Absolviere Aufgaben in unterschiedlicher Weise und stelle Dich den resultierenden Konsequenzen.

Herausfordernde Kämpfe: Fernkampf, Schleichen oder Nahkampf. Wähle Deine Waffen und führe einzigartige Combos in Schlachten aus, die ebenso blutig wie erbarmungslos sind.

Charakterentwicklung: Wähle Deine Ausrüstung, verbessere Deine Fähigkeiten und eigne Dir neue Perks an

Dynamische Welt: Deine Handlungen beeinflussen die Bevölkerung in Deiner Umgebung. Kämpfe, stehle, verführe, überzeuge oder besteche Deine Mitmenschen – es liegt in Deiner Hand!

Historische Akkuratesse: Treffe auf historische Persönlichkeiten und erlebe die authentische Welt und das Lebensgefühl der mittelalterlichen Welt Böhmens

Das Mittelalter-Rollenspiel wird preislich bei 49,00 Euro (PC-Version) und 59,99 Euro (Konsole) liegen.

Seitenauswahl

Infos zu Kingdom Come: Deliverance