Kingdom Come: Deliverance - Limitierte Collector's Edition angekündigt

Das Mittelalter-Action-RPG Kingdom Come: Deliverance wird auch eine limitierte Collector's Edition erhalten. Dies wurde jetzt von den Warhorse Studios und Deep Silver angekündigt.

Das Action-RPG Kingdom Come: Deliverance startete als einfache Crowdfunding-Kampagne, die aber äußerst erfolgreich ablief. Einerseits dürfte dies an den ambitionierten Plänen des Studios gelegen haben, aber andererseits überzeugte auch das Setting direkt, da es auf jegliche Fantasy-Inhalte verzichte und eine glaubhafte Welt im Mittelalter bieten solle.

Collector's Edition zum fairen Preis

Es dauert zwar noch ein paar Monate bis der Titel in den Händlerregalen zu finden sein wird, doch die Entwickler der Warhorse Studios und der Publisher Deep Silver gaben schon jetzt einen Einblick in eine limitierte Collector's Edition, die zusammen mit dem Spiel erscheinen soll. Diese kommt mit einem Steelbook, einer 30x30cm großen Stoffkarte von Böhmen, einem 32-seitigen Hardcover-Artbook und einer 15cm großen Figur des Hauptcharakters Henry daher. Zusätzlich finden sich ausgewählte Stücke des Soundtracks auf CD in dem Paket. Die Ausgabe überrascht dabei mit einem sehr fairen Preis von 69,99€ für die PC-Version, die Konsolen-Variante wird 79,99€ kosten.

Auch eine Special-Edition soll erscheinen, die den Bonus-DLC 'Schätze der Vergangenheit' beinhalte, der bisher ansonsten nur für Vorbesteller des Spiels zu bekommen war. Dabei handelt es sich offenbar um eine bestimmte Auflage des Hauptspiels, da diese für 49,99€ bzw. 59,99€ erhältlich sein wird.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

