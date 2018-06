Kingdom Come: Deliverance - Hardcore-Modus erscheint heute für alle kostenlos

Durch den neuen Hardcore-Modus zu Kingdom Come: Deliverance wird das Rollenspiel noch einmal deutlich herausfordernder. Das kostenlose Update, das ab heute für alle unterstützten Plattformen verfügbar ist, richtet sich vor allem an Veteranen, die eine wirkliche Herausforderung suchen und mit Frustmomenten umzugehen wissen.

Entwickler Warhorse Studios hatte bereits Ende Mai eine Roadmap mit allen kommenden Inhalten zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Bevor in Kürze der erste DLC From the Ashes erscheinen wird, dürfen sich alle Veteranen und erfahrenen Ritter auf einen kostenlosen Hardcore-Modus freuen, der unter anderem die Kämpfe noch schwieriger und herausfordernder gestalten soll.

Kingdom Come: Deliverance So sieht die Roadmap des Mittelalter-Rollenspiels aus

Frustmomente sind vorprogrammiert

In dem Hardcore-Modus wird es keine automatischen Speicherpunkte mehr geben. Diese sind schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad recht rar verteilt, was dazu führte, dass zahlreiche Spieler zu einer entsprechenden Mod griffen. Dadurch kann der aktuelle Spielstand bequem und zu jeder Zeit gesichert werden. In dem neuen Modus kann hingegen nur noch dann gespeichert werden, wenn ihr einen Retterschnaps zu euch nehmt, in eurem eigenen Bett schlaft, dem Badehaus einen teuren Besuch abstattet oder das Spiel beendet.

Solltet ihr durch einen Kampf Gesundheit verloren haben, dann empfiehlt es sich ebenfalls das eigene Bett aufzusuchen und Heinrich eine ordentliche Mütze Schlaf zu gönnen. Dies ist die beste Möglichkeit, um wieder schnell auf die Beine zu kommen. Durch Heiltränke oder Essen füllt sich eure Gesundheit nur sehr langsam auf. Außerdem wird euch ein visueller Effekt auf euren aktuellen Gesundheitszustand aufmerksam machen.

Keine Schnellreisen mehr

Solltet ihr euch bereits in eurer Wohnung verlaufen, dass werdet ihr es sicher nicht begrüßen, dass Heinrichs Position in dem neuen Hardcore-Modus nicht mehr auf der Karte angezeigt wird. Außerdem gibt es keine Indikatoren auf dem Kompass. Wegpunkte werden euch nur dann angezeigt, wenn ihr euch diesen nähert. Ebenfalls eine gravierende Änderung, die euch viel Zeit und Nerven kosten wird, ist die Tatsache, dass die Entwickler das Schnellreisen komplett gestrichen haben und ihr euch entweder zu Fuß oder per Pferd durch das virtuelle Böhmen bewegen müsst.

Kämpfe werden noch härter

Der Kampf in Kingdom Come: Deliverance fällt durch den neuen Schwierigkeitsgrad noch einmal deutlich schwieriger aus. So sollen Schläge eine realistische Wirkung haben. Während voll ausgerüstete Ritter samt Rüstung schon im normalen Spiel eine ordentliche und nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen, sind solche Kämpfe im Hardcore-Modus nur für Profis geeignet. Anzeigen für die Ausführung eurer Schläge sucht ihr vergebens. Besonders wichtig ist es die Bewegungsabläufe der Gegner ganz genau zu beobachten und im richtigen auszuweichen, zu parieren und schließlich eigene Treffer zu landen. Sollte euch der Schwierigkeitsgrad aber noch immer nicht zusagen, dann könnt ihr diesen durch zahlreiche hinzuschaltbare Hardcore Perks an eure Bedürfnisse anpassen.

Mehr Geiz, weniger Gold!

Hinzu kommt außerdem, dass Händler deutlich geiziger sind und euch für Waren oder die Reparatur mehr Gold abknüpfen. Belohnungen fallen übrigens ebenfalls dürftiger aus. Es wird entsprechend noch wichtiger, dass ihr euch selber um eure Ausrüstung kümmert und die dafür notwendigen Skills lernt.

Der Hardcore-Modus steht ab heute allen Spielern auf der PS4, der Xbox One sowie dem PC kostenlos zur Verfügung.

Kingdom Come: Deliverance Sind moderne Videospiele zu leicht?