Kingdom Come: Deliverance - Auf der gamescom anspielbar

Das Action-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance wird auf der diesjährigen gamescom in Köln anspielbar sein. Der Mittelalter-Titel war bisher nur in der Closed Beta für Vorbesteller spielbar.

Mit Kingdom Come: Deliverance arbeitet das Entwicklerstudio Warhorse Games schon einige Jahre an einem Action-Rollenspiel, das sich an einem realistisch angehauchten Mittealter-Setting versucht. Das Story-getriebene Spiel soll ein ausgeklügeltes Skil-System und ausgereifte Kämpfe aus der Ego-Perspektive bieten. Besonders ist ebenfalls, dass die NPCs normalen Tagesabläufen nachgehen und der Protagonist durch menschliche Bedürfnisse wie Müdigkeit und Hunger am Leben gehalten werden muss. Der Realismus dürfte demnach nicht zu kurz kommen.

Das RPG kommt nach Köln

Bisher war der Titel nur für Vorbesteller in mehreren geschlossenen Phasen spielbar - zuletzt in der Closed Beta. Wer es jedoch gar nicht mehr abwarten kann Hand an den Titel zu legen, wird dies auf der diesjährigen gamescom tun können. Kingdom Come: Deliverance soll demnach am Stand von Deep Silver zu finden sein, der sich der in der Halle 9.1 (B011/C010) befinden wird. Die Messe findet vom 22. bis zum 26. August in Köln statt und gehört zu den größten Videospielmessen der Welt.

In Kingdom Come: Deliverance schlüpft ihr in die Rolle des Sohns eines Schmieds, dessen komplette Familie von einer einfallenden Armee ermordet wurde. Der Protagonist sinnt nach Rache und will dem falschen König, der hinter all dem Übel steckt, endgültig das Handwerk legen.

Kingdom Come: Deliverance soll am 13. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

