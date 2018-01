Kinect - Xbox-Zubehör ist nun endgültig tot

Microsoft hat das Xbox-Zubehör Kinect nun endgültig begraben. Ab sofort ist es nicht mehr möglich, einen neuen Adapter für Xbox One S oder Xbox One X zu kaufen. Beide Konsolen verfügen über keinen eigenen Anschluss.

Zum Launch der Xbox One waren Konsole und Kinect aneinander gekoppelt, nun ist das Zubehör endgültig begraben worden: Microsoft hat bekannt gegeben, dass der passende Adapter nicht mehr produziert wird.

Kinect wird rund vier Jahre nach Veröffentlichung nicht mehr unterstützt, so Microsoft. Man habe sich zur Einstellung der Produktion entschlossen, um sich zukünftig auf anderes Zubehör für die Xbox One zu konzentrieren.

Mondpreise für Kinect-Adapter

Schon seit Monaten haben mehrere Händler wie Amazon, GameStop, Saturn oder MediaMarkt keinen Kinect-Adapter mehr auf Lager. Offenbar wurden die Lieferungen bereits vor einiger Zeit gestoppt.

Die Knappheit sorgte dafür, dass der Adapter auf Plattformen wie eBay zu astronomisch hohen Preisen von über 200 Euro verkauft wurde. Im Einzelhandel kostete das Gerät eigentlich nur 40 Euro.

Kinect wurde bereits vor Monaten eingestellt

Bereits mit Release der Xbox One S und der Xbox One X gab es an der Hardware selbst keine Möglichkeit mehr, die Kinect direkt an der Konsole anzuschließen. Um Kinect mit den beiden Konsolen und Windows zu verbinden, musste ein spezieller Adapter gekauft werden, der via USB angeschlossen wird. Beim Release der originalen Xbox One im November 2013 wurde die Konsole noch zusammen mit Kinect ausgeliefert.

Die Produktion der Kinect selbst wurde im Oktober 2017 offiziell eingestellt. Die Funktionen der Kamera und der Spracherkennung sind inzwischen mit einer normalen Webcam sowie einem Headset möglich. Wesentliche Aspekte der Software sollen in Microsoft HoloLens weiterverwendet werden.