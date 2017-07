Killing Floor 2 - Zeitexklusive Inhalte für die Xbox One bestätigt

Neben der Bestätigung eines Releases von Killing Floor 2 für die Xbox One, haben die Publisher außerdem zusätzliche zeitexklusive Inhalte angekündigt.

Nachdem einige Zeit angedeutet und immer wieder vermutet wurde, dass Killing Floor 2 auch für die Xbox One erscheinen wird, hat Publisher Deep Silver sich in einer Pressemitteilung offiziell dazu geäußert. Darin bestätigten sie, dass auch die Xbox One-Spieler zukünftig die Waffen erheben dürfen.

Eine Retailversion des Spiels für die Microsoft-Konsole wird am 29. August 2017 erscheinen und die drei DLC's "The Tropical Bash", "The Descent", sowie Teile der "The Summer Sideshow" enthalten.

Außerdem wird Killing Floor 2 die technischen Fähigkeiten der Xbox One X unterstützen. Neben scharfen Texturen und Grafiken soll eine 4K-Auflösung möglich sein. Solltet ihr Mixer-Nutzer sein, könnt ihr mit Killing-Floor 2-Nutzern interagieren. Um die Wartezeit zu entschädigen, wird es zeitexklusive Inhalte für die Spieler geben:

"So greift der Survival Perk unter anderem auf flüssiges Nitrogen zurück oder friert seine Gegner mithilfe des Freezethrowers ein, um sie danach in Stücke zu zerschmettern. Damit das eisige Treiben auch richtig cool wirkt, stehen acht unterschiedliche Skins für die neue Waffe zur Verfügung. Des Weiteren umfasst das Paket fünf verschiedene Skins der Wasteland Armor Uniform."

