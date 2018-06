Just Cause 4 - Neue Screenshots vor der Pressekonferenz geleakt

Es sind neue Bilder im Netz aufgetaucht, die ganz offensichtlich dem kommenden Action-Abenteuer Just Cause 4 entspringen. Derzeit ist kein Spiel vor etwaige Leaks geschützt.

Erst vor wenigen Tagen gab es das erste Wallpaper von Just Cause 4 seitens Steam zu sehen. In Valvels Vertriebsplattform erschien Just Cause 4 kurzerhand als "Preorder", auch wenn die Werbung ins Leere führte.

Just Cause 4 Nachfolger via Steam vor der E3 2018 geleakt

Und nun geht es weiter, momentan kursiert im Netz eine wahre Leak-Orgie. Es sind via Reddit-User throwawaythenipples Bilder aufgetaucht, die ganz offensichtlich auf Just Cause 4 deuten.

Wir haben alle Bilder in unserer Galerie zu Just Cause 4 für euch bereitgestellt. Falls ihr lieber bis zur Pressekonferenz warten möchtet, wo Just Cause 4 sicherlich vorgestellt wird, müsst ihr euch bis zum 11. Juni 2018 um 19 Uhr deutscher Zeit gedulden.

