Just Cause 4 - Nachfolger via Steam vor der E3 2018 geleakt

Ist den Mitarbeitern von Valve etwa ein Fehler unterlaufen? Eine Infografik zu Just Cause 4 ist in Steam aufgeploppt, doch sie führt aktuell noch ins Leere. Damit dürfte klar sein, dass das Actionspektakel von Square Enix während der E3 2018 vorgestellt wird.

Just Cause 4 wurde über Valves Vertriebsplattform für Videospiele geleakt. Auf Steam war ein Werbebanner von Just Cause 4 noch vor der offiziellen Ankündigung des Action-Adventures zu sehen. Damit ist es wohl offiziell bestätigt, ein Nachfolger mit Rico Rodriguez entführt die Spieler in den Dschungel!

Werbung geht nicht

Derzeit hat ein Klick auf die Steam-Werbung keinerlei Auswirkungen, sie ruft jedoch zum Vorbestellen auf. Eine Produktseite ist ebenfalls noch nicht zugänglich. Der Leak greift der offiziellen Ankündigung voraus, die sicherlch für die E3 2018 geplant war. Square Enix wollte das Spiel mit ziemlicher Sicherheit während der Pressekonferenz am 11. Juni um 19 Uhr ankündigen. Eine umfangreiche Vorstellung und erstes Gameplay-Material wird uns wohl trotzdem erwarten.

Es ist denkbar, dass Square Enix nun reagiert und die offizielle Ankündigung von Just Cause 4 nach vorne verlegt. Bethesda hatte aufgrund eines Walmart-Leaks reagiert. Sie haben Rage 2 demnach schon vor der E3 vorgestellt und präsentiert. Da die E3 aber in wenigen Tagen beginnt, könnte sich das aufgrund der wenigen Zeit auch erübrigen.