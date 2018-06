Just Cause 4 - Nachfolger offiziell angekündigt, Wetter spielt eine große Rolle

Nachdem es diverse Leaks zu Just Cause 4 gab, ist der Titel nunmehr offiziell von Square Enix angekündigt worden. Rico Rodriguez kehrt im vierten Ableger zurück und es wird stürmisch!

Update: Square Enix hat Just Cause 4 offiziell angekündigt. Im Fokus steht der Charakter Rico Rodriguez, der sich als einsamer Wolf durch die Gegnerscharen kämpft. Als neues Feature gilt es zudem die höhere Gewalt zu bestehen. So tritt der Spieler auch gegen das Wetter an und ist vor keiner Gefahr gefeit.

Inhaltlich geht es ab ins Land Solis, das mit unterschiedlichen Klimazonen auftrumpft. Der Wingsuit kehrt zurück und der Spieler darf demnach wieder ein paar rasante Touren durch die Lüfte machen! Nur eben dieses Mal durch Sandstürme, Blizzards und starken Regenschauern. Nehmt euch also vor den todbringenden Tornados in Acht!

Originalmeldung: Erst vor wenigen Tagen gab es das erste Wallpaper von Just Cause 4 seitens Steam zu sehen. In Valvels Vertriebsplattform erschien Just Cause 4 kurzerhand als "Preorder", auch wenn die Werbung ins Leere führte.

Just Cause 4 Nachfolger via Steam vor der E3 2018 geleakt

Und nun geht es weiter, momentan kursiert im Netz eine wahre Leak-Orgie. Es sind via Reddit-User throwawaythenipples Bilder aufgetaucht, die ganz offensichtlich auf Just Cause 4 deuten.

Wir haben alle Bilder in unserer Galerie zu Just Cause 4 für euch bereitgestellt. Falls ihr lieber bis zur Pressekonferenz warten möchtet, wo Just Cause 4 sicherlich vorgestellt wird, müsst ihr euch bis zum 11. Juni 2018 um 19 Uhr deutscher Zeit gedulden.

