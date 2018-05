Just Cause 3 - Spielt den Titel als Xbox Live-Gold-Mitglied am Wochenende kostenlos

Am kommenden Wochenende könnt ihr den Open-World-Titel Just Cause 3 kostenlos auf der Xbox One zocken. Ihr benötigt dafür allerdings eine aktive Xbox Live Gold-Mitgliedschaft.

Wenn ihr schon lange einen Blick auf den Action-Titel Just Cause 3 geworfen habt, euch bisher aber noch nicht zum Kauf durchringen konntet, bietet sich am kommenden Wochenende womöglich die perfekte Gelegenheit.

Solltet ihr über eine Xbox Live-Gold-Mitgliedschaft verfügen, könnt ihr Just Cause 3 an diesem Wochenende vom 3. bis zum 5. Mai 2018 kostenlos auf der Xbox One spielen. Wenn ihr euch anschließend für den Kauf entscheidet, werden sämtliche errungenen Fortschritte automatisch in die Vollversion übertragen.

Was ist Just Cause 3?

Just Cause 3 ist ein Open-World-Spiel von den schwedischen Avalanche Studios. In dem dritten Teil der Action-Serie schlüpft der Spieler in die Rolle des Protagonisten Agent Rico Rodriguez. Dieser erhält die Aufgabe den fiktiven Mittelmeer-Staat Medici vor dem fiesen Diktator General Di Ravello zu retten. Dabei könnt ihr zahlreiche Waffen, sowie verschiedene Gadgets wie einen Enterhaken oder einen Gleitschirm benutzen, um möglichst viel Zerstörung anzurichten.