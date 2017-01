Ab sofort könnt ihr euch gemeinsam mit euren Freunden in den Multiplayer-Modus von Just Cause 3 stürzen, der mit offizieller Unterstützung von Publisher Square Enix und Entwickler Avalanche Studios von Hobbyentwicklern umgesetzt worden ist. Derzeit befindet sich die Mehrspieler-Mod allerdings noch in der Beta-Phase und ihr müsst mit einigen Einschränkungen leben.

Viele Videospiele werden durch den Umstand, dass man sie gemeinsam mit Freunden spielen kann, erst so richtig unterhaltsam. Da macht auch Just Cause 3 keine Ausnahme - obwohl der Titel als reiner Singleplayer-Titel von Entwickler Avalanche Studios veröffentlicht worden ist, wartet die Community bereits seit Release auf einen entsprechenden Multiplayer-Part. Schon beim Vorgänger ist der Multiplayer-Modus nachgereicht worden, allerdings nicht durch die Entwickler, sondern durch Modder aus der Community.

Ab sofort darf sich nun auch gemeinsam in den Multiplayer-Modus von Just Cause 3 geworfen werden. Mit offizieller Unterstützung von Square Enix und Avalanche Studios ist die Mehrspieler-Mod namens "JC3MP" ab sofort verfügbar und kann über die Homepage der Entwickler oder die ModDB heruntergeladen werden. Momentan befindet sich Just Cause 3: Multiplayer allerdings noch in der Beta-Phase.

Rund ein Jahr haben die Hobbyentwickler von Nanos an der Mod gearbeitet die nun mit der Beta 0.9 der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere Funktionen und Möglichkeiten folgen.

Einige kleine Probleme und Einschränkungen!

Da sich die Multiplayer-Mod derzeit noch in der Beta-Phase befindet, müssen interessierte Spieler mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Unter anderem funktionieren nicht alle Scripting-Optionen und es gibt noch Probleme mit der automatischen Aktualisierung der Mod. Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Schaden der Spielwelt derzeit nicht korrekt synchronisiert werden kann. Der beliebte Greifhaken kann darüber hinaus noch nicht zum Verbinden von Gegenständen genutzt werden.

