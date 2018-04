Jurassic World Evolution - Vorbestellen jetzt auf Amazon möglich

Jurassic World Evolution ist ab sofort auf Amazon verfügbar. Ihr könnt das Spiel rund um euren eigenen Dinothemenpark jetzt vorbestellen, sodass ihr rechtzeitig loszocken könnt.

Mit Jurassic World Evolution erwartet uns der große Traum für viele Gamer - ein Themenpark mit Dinosauriern von den Machern von Planet Coaster und Zoo Tycoon! Das klingt im Vorfeld erst einmal sehr vielversprechend. Unsere Redaktion wartet gespannt auf den Release.

Und tatsächlich ist bereits umfangreiches Gameplay-Material gezeigt worden, in dem die Entwickler aus dem Hause Frontier ihren virtuellen Dinopark präsentieren.

Jurassic World Evolution Erste umfangreiche Gameplay-Demo gibt tiefen Einblick

Und ein Release-Termin ist auch schon bekannt. So soll der Titel am 12. Juni 2018 für den PC, die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Die physische Edition erscheint am 3. Juli 2018. Im Grunde also im selben Zeitrahmen mit Jurassic World: Fallen Kingdom. Der neue Hollywood-Blockbuster startet am 7. Juni 2018 in die Kinos.

Jurassic World Evolution günstig vorbestellen!

Doch auch wenn wir noch einige Monate warten müssen, habt ihr schon jetzt die Möglichkeit, den Titel im Vorfeld zu bestellen, sodass er rechtzeitig zum Release zu euch nach Hause geliefert wird. Derweil ist der Titel nämlich auf Amazon gelistet worden. Ihr könnt hier die Standard-Version für die PS4 oder die Xbox One erwerben.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.