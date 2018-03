Jurassic World Evolution - Release-Termin, Trailer und Editionen

Das Aufbauspiel Jurassic World Evolution wird im Juni für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Neben einem Trailer haben die Verantwortlichen außerdem mitgeteilt, dass der Titel ab heute in verschiedenen Versionen vorbestellt werden kann.

Entwickler Frontier Developments hat nun den offiziellen Release-Termin von Jurassic World Evolution mitgeteilt. Demnach erscheint das Aufbauspiel am 12. Juni 2018 in digitaler Form für PC, PS4 sowie Xbox One und damit kurz nach dem Kinostart von Jurassic World: Fallen Kingdom am 07. Juni 2018. Die Veröffentlichung der physischen Version für PS4 und Xbox One folgt am 03. Juli 2018.

Zeitgleich zu dem neuen Trailer kann der Titel außerdem im Laufe des heutigen Tages vorbestellt werden. Eine Standard- sowie eine Digital Deluxe Edition (enthält 5 zusätzliche Dinosaurier) sind ab sofort auf Steam, PSN, Xbox Live und im Frontier Store verfügbar. Vorbesteller erhalten plattform-exklusive Skins für Helikopter und das Off-Road-Fahrzeug. Die normale PC-Version kostet 54,99 Euro. Die Deluxe Edition ist fünf Euro teurer.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir für euch den neuen Trailer eingebunden.