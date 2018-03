Jurassic World Evolution - Erste umfangreiche Gameplay-Demo gibt tiefen Einblick

Jurassic World Evolution kann jetzt schon für PS4, Xbox One und PC vorbestellt werden. Passend zu dieser Ankündigung gibt es eine offizielle Gameplay-Demo, die einen umfangreichen Gameplay-Einblick garantiert.

Frontier, die Macher von Rollercoaster Tycoon, arbeiten derzeit am neuen Jurassic Park-Spiel. Mit Jurassic World Evolution sollen Dinofans erstmals das erhalten, was sie sich schon immer gewünscht haben. Die Entwickler bieten die Möglichkeit, dass die Spieler ihren eigenen Themenpark aufbauen können. Doch im Gegensatz zu Planet Coaster oder Zoo Tycoon werden hier die riesigen Urzeitechsen im Mittelpunkt sämtlicher Attraktionen stehen.

Vorbestellung jetzt möglich

Nun ist im Rahmen der Freigabe zur Vorbestellung nicht nur ein Pre-Order Trailer veröffentlicht worden, der den Titel ein wenig schmachaft machen soll. Zudem ist noch die "First Official Gameplay Demo" erschienen. Hier plaudern die Entwickler aus dem Nähkästchen und zeigen euch die wichtigsten Features vom Game.

Der Titel kann ab sofort in einer Basis-Edition oder der Deluxe Edition (Digital) für den PC, die PS4 oder Xbox One vorbestellt werden. Alle Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten einige Extras. Alle Infos dazu gibt es in der folgenden Story:

Jurassic World Evolution Release-Termin, Trailer und Editionen

Gameplay-Features und mehr!

Die Entwickler haben bereits vor einiger Zeit bestätigt, dass sich der Spieler um die Divisionen Unterhaltung, Sicherheit und Wissenschaft kümmern muss. Hier können Aufträge angenommen werden, die einen entsprechenden Fortschritt zur Folge haben. Es wird auch möglich sein, Aufträge zu kombinieren. Im wissenschaftlichen Bereich haben sie versucht, eine authentische Erfahrung zu schaffen, indem sie auf einer Weltkarte bestimmte Ausgrabungsstellen oder eine Karte für Erforschungen implementiert haben, Dino-Genome müssen erforscht werden und vieles mehr. Die Divisionen bringen demnach umfangreiche Missionen mit sich.

Obgleich es sich hierbei um eine Aufbausimulation handelt, werden wir mit diversen Problemen konfrontiert. So können Dinosaurier aus ihrem Habbitat ausbrechen und sogar höhere Gewalt scheint eine Rolle zu spielen. Insgesamt haben sie eine lebendige Umgebung geschaffen. Für den Aufbau eures Parks wird es umfangreiche Building-Features geben. Ranger-Teams müssen sich um die Dinos kümmern. Und die Dinosaurier müssen sich auch wohlfühlen in ihrem Habit.

Alles wichtige Faktoren, die es als Parkwärter zu beachten gilt. Wir wollen am Ende natürlich nicht, dass die Dinos die Parkbesucher als Appetithäppchen verspeisen? Die Spieler können sogar die manuelle Kontrolle über Vehikel übernehmen. Die Dinosaurier machen einen äußerst detaillierten Eindruck, was die Spieler sicherlich ebenfalls freuen dürfte. Alle Gameplay-Eindrücke seht ihr im nachfolgenden Trailer.