Ion Maiden - Spiel erscheint in der Vollversion auf Diskette

Der geistige Nachfolger von Duke Nukem 3D erscheint als physische Edition auf einer Diskette. Eine lustige Spielerei, die sich 3D Realms zum Retro-Shooter Ion Maiden ausgedacht hat.

Erst kürzlich berichteten wir über den Retro-Shooter Ion Maiden. Ein Spiel von 3D Realms - den Machern von Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood und mehr. Das Besondere an diesem Ego-Shooter ist, dass er in derselben Engine programmiert wurde wie die eben aufgezählten Klassiker. Ein Spiel in der Build-Engine hat es seit ungefähr 20 Jahren nicht gegeben und dementsprechend sorgte die Ankündigung für Wirbel.

Die umgehende Veröffentlichung im Early-Access-Programm von Steam tat dann womöglich ihr Übriges. Demnach ist die erste Preview-Kampagne bereits auf Steam erhältlich und die restlichen Episoden werden im Laufe der nächsten Zeit veröffentlicht.

Release auf Diskette

Frederik Schreiber von 3D Realms hatte vor einiger Zeit schon angekündigt, dass es eine physische Hardcase-Version von Ion Maiden geben soll, wenn der Titel digital in der Vollversion veröffentlicht wurde. Und das Schöne daran ist, dass es sich hierbei nicht um einen CD- oder DVD-Release handelt, sondern in alter Retromanier um eine Diskette (Floppydisk). Tatsächlich ist es keine echte 3,5-Zoll-Diskette, aber sie erweckt auf jeden Fall den Anschein und schaut nebenher noch recht cool aus. Der Clou an der Sache ist, dass es im Grunde ein USB-Stick in Diskettenform ist. Das heißt, auf der Rückseite können wir den USB-Stick entsprechend herausschieben.

Via YouTube hat 3D Realms nun präsentiert, wie die Diskette am Ende aussehen soll. Ein lustiges Gimmick und ein Muss für jeden Retrofan! Das entsprechende Video haben wir nachfolgend für euch eingebunden. Weitere Infos zu Ion Maiden erhaltet ihr in der folgenden Story:

