Instagram - Erhält neuen Porträt-Modus und Möglichkeit, Hashtags zu verfolgen

Instagram erhielt am gestrigen Tage ein Update mit kleineren und größeren Neuerungen. Dazu zählt unter anderem ein neuer Porträt-Modus, der sich "Focus" nennt. Außerdem könnt ihr eure Freunde jetzt mit einem Sticker markieren und Hashtags zum Folgen auswählen.

Update: Fokus und Hashtags

Ein Porträt-Modus dürfte Benutzern moderner Smartphone-Devices erst einmal nicht neu erscheinen. Und dennoch gab es diese Funktion in der Social-Bilder-App noch nicht. Der hauseigene Porträt-Modus nennt sich Fokus und rückt die Personen auf dem Bild ins rechte Bild. Der Hintergrund wird hier so gut es geht unscharf gemacht (Blur-Effekt), damit eine Art Porträt oder beispielsweise ein Doppelporträt von den Personen entsteht, wie wir es einst nur von Spiegelreflexkameras und Co. gewohnt waren.

Laut Angaben der Hersteller findet ihr den Fokus-Button neben Superzoom in den Stories. Wenn ihr den Button gedrückt haltet, könnt ihr in dieser Form sogar ein Video erstellen und es dann mit euren Audienz teilen!

Zudem könnt ihr ab sofort auch Hashtags verfolgen. So können Fotos, Videos oder Personen via Instagram auf neuer Weise begleitet werden. Ihr müsst lediglich den neuen Folgen-Button zum entsprechenden Hashtag verwenden. Die entsprechenden Beiträge landen fortan in eurem Feed. Die Stories sind hiervon ebenfalls betroffen.

Eine kleine Änderung betrifft ebenfalls die Instagram-Stories. So könnt ihr eure Freunde oder andere Personen nun einfacher mit einem sogenannten "@mention-Sticker" verlinken, der nebenher noch recht stylisch aussehen soll (gilt für iOS). Das aktuelle Update soll für alle iOS-Geräte ab iPhone 6S und höher zur Verfügung stehen, genauso wie für ausgewählte Android-Endgeräte.

Was haltet ihr vom neuen Porträt-Modus? Lasst es uns gerne unterhalb der News in den Kommentaren wissen.