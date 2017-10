Inside - Release auch für Nintendo Switch und iOS geplant

Der düstere Puzzle-Plattformer Inside aus dem Hause Playdead soll auch für die Nintendo Switch und iOS veröffentlicht werden. Dies bestätigten die Dänen - die schon für Limbo zuständig waren - jetzt gegenüber der Famitsu.

Mit Limbo veröffentlichte das dänische Indie-Studio Playdead im Juli 2010 eines der beliebtesten Indie-Spiele aller Zeiten. Das düstere Setting kombiniert mit der bedrückenden Atmosphäre und dem Gameplay sorgte für eine Menge Gegenliebe seitens der Spieler und Presse. Mit Inside wurde der inoffizielle Nachfolger entwickelt und konnte eine ähnliche Beliebtheit erlangen.

Mehr Plattformen

Das Spiel soll ebenfalls für die Nintendo Switch und iOS veröffentlicht werden. Dies bestätigte Arnt Jensen von Playdead jetzt im Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu. Doch damit nicht genug, denn auch eine Version für Apple-Geräte mit dem Betriebssystem iOS ist in der Mache. Damit dürfte das Spiel wohl bald genug für Plattformen verfügbar sein, sodass alle unterschiedlichen Spielergruppen die Gelegenheit bekommen, Inside zu erleben. Bisher ist das Spiel nur für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich.

In Inside schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen Jungen, der durch eine surreale und düstere Welt läuft und allerlei seltsame Dinge erlebt. Dabei kann der Charakter in dem 2.5D-Puzzle-Plattformer durch unterschiedliche Gegebenheiten sterben und muss Rätsel in der Umgebung lösen, um den tödlichen Fallen zu entkommen.

Wann genau Inside für Nintendo Switch und iOS erscheinen wird, wurde bisher nicht mitgeteilt. Es dürfte jedoch davon auszugehen sein, dass ein Release noch in diesem Jahr geplant ist. Wir halten euch - wie gewohnt - auf dem Laufenden!

Seitenauswahl

Infos zu Inside