The Inner World: Der letzte Windmönch - Preise und Inhalte der Versionen

Endlich wurden die Preise der verschiedenen Versionen des in diesem Monat erscheinenden Adventures The Inner World: Der letzte Windmönch bekanntgegeben. Neben einer digitalen Variante wird das Spiel auch im Handel als Box-Version erscheinen.

Die Ludwigsburger Spieleentwickler Studio Fizbin veröffentlichten im Jahr 2013 mit The Inner World ein Point'n'Click-Adventure für den PC, das besonders aufgrund der gezeichneten Optik für viel Aufsehen sorgte. Das Spiel entstand als Ergebnis einer studentischen Abschlussarbeit und wurde von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gefördert. Gekrönt wurde der Titel 2014 als "Bestes deutsches Spiel" beim Deutschen Computerspielpreis.

Preise der verschiedenen Versionen

Es war also zu erwarten, dass das Spiel mit einem Nachfolger fortgesetzt werden würde, was im Mai dann endgültig bestätigt wurde. Dabei setzt The Inner World: Der letzte Windmönch zeitlich nach The Inner World an und setzt die Geschichte des Asposiers Robert und seinen Freunden fort.

Jetzt gaben Studio Fizbin und der Publisher Headup Games bekannt, welche unterschiedlichen Versionen des Spiels erscheinen und wie viel sie kosten werden. Dabei erscheint das Spiel auch erstmals direkt zum Launch auch für die PlayStation 4 und Xbox One.

Digitale Versionen:

Steam - PC, Mac, Linux - 24,99€

Stores - PlayStation 4, Xbox One - 29,99€

Physische Retailboxen:

Collector's Edition - PC, Mac, Linux - DRM-freie Version auf Disc, Sticker, zusätzlicher Steam-Key (für Steam-Achievements oder zum Weiterverschenken) - 29,99€

Box - PlayStation 4 - nur The Inner World: Der letzte Windmönch - 29,99€

Box - Xbox One - The Inner World und The Inner World: Der letzte Windmönch - 39,99€

The Inner World 2 erscheint am 20. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

