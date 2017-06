The Inner World: Der letzte Windmönch - Alle Infos und der erste Trailer

Lange dauert es nicht mehr, bis The Inner World: Der letzte Windmönch erscheint. Wir sagen euch, was euch erwartet und haben außerdem den ersten offiziellen Trailer zur sehnsüchtig erwarteten Fortsetzung für euch.

2013 erschien The Inner World erstmals und wurde 2014 beim Deutschen Computerspielpreis sogar als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet. Schnell gewann das Adventure die Herzen vieler Spieler und dementsprechend groß war die Freude, als Studio Fizbin und Headup Games schließlich ankündigten, dass es eine Fortsetzung geben wird.

Protagonist Robert kehrt zurück

The Inner World: Der letzte Windmönch heißt das gute Stück, das bereits am 13. Juli 2017 für so gut wie alle Plattformen erscheinen wird. In der Fortsetzung geraten die Mitglieder der Flötennasen-Familie in Gefahr, denn obwohl diese schon seit Jahrtausenden Asposien beschützen, werden ihnen nun böse Machenschaften unterstellt. Dem Einfluss des einfachen Kramhändlers Emil ist es zu verdanken, dass sich nun alle Asposer gegen sie stellen. Doch wer soll den Schurken aufhalten?

Protagonist Robert aus dem ersten Teil schreitet mutig zur Tat, war allerdings auch drei Jahre lang versteinert und hat irgendwie so gar keine Ahnung, was zu tun ist. Gemeinsam mit der tollpatschigen und flugunfähigen Taube Hack und Rebellin Laura, seiner großen Liebe, macht er sich nun auf die Suche nach dem letzten Windmönch, der alles wieder ins Lot bringen soll.

Alle drei Charaktere sind spielbar und wollen von uns gesteuert werden, um knifflige Rätsel zu lösen und das Abenteuer zu meistern. Studio Fizbin möchte dabei mit handgezeichneten Kulissen und Charakteren, aber auch dem altbekannten Humor aus dem ersten Teil überzeugen und hofft natürlich, möglichst viele von euch bei der Fortsetzung mit an Bord zu haben.

Der erste Trailer ist da!

Dafür veröffentlichten die Verantwortlichen jetzt den ersten offiziellen Trailer zum Game, der Lust auf mehr machen soll. Diesen findet ihr wie üblich in unserer Video-Rubrik. The Inner World: Der letzte Windmönch erscheint für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One sowie Android- und iOS-Geräte. Wer möchte, kann den Titel bereits jetzt vorbestellen.*

