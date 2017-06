Injustice 2 - Review-Wertungen der Tests im Überblick

Injustice 2 feiert bald den Release-Termin für die PlayStation 4 und Xbox One. Passend dazu sind die Tests samt Wertungen für das Fighting-Spiel von Netherrealm Studios und Warner Bros veröffentlicht worden, die wir euch in unserem Review-Überblick präsentieren.

Wie gut ist Injustice 2? Dieser Frage gingen wie bei allen großen Spiele-Releases die internationalen und nationalen Games-Magazine nach. Zu welchem Fazit sie in ihren Tests gekommen sind und was wir von dem Action-Fighting-Game von Entwickler Netherrealm Studios und Publisher Warner Bros Entertainment erwarten können, lest ihr hier.

Review-Wertungen zu Injustice 2

Gelobt wird Injustice 2 für das leicht erlernbare Kampf-System und die einfache Steuerung. Das Gameplay fühle sich intuitiv und natürlich an, das fördere den Spielspaß insbesondere im Fighting-Genre, wird in Reviews angeführt. Ebenfalls gelungen sei die Geschichte im Singleplayer-Modus.

Kritisiert wird das Freischaltungssystem mit In-Game-Währungen, das zeitweise verwirrend und umständlich sein kann. Zwar gäbe es eine sehr große Auswahl an freischaltbaren Charakteren und Inhalten, jedoch wäre es teilweise zu kompliziert, sie als spielbar zu aktivieren.

Test-Fazits zu Injustice 2 im Überblick

Seitenauswahl

Infos zu Injustice 2