Impact Winter wird nicht nur für den PC erscheinen, sondern auch für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Bandai Namco gab zudem den Release-Termin des von Mojo Bones entwickelten Adventures für PC bekannt.

Bislang war Impact Winter für Anfang 2017 angekündigt, nun verrieten Bandai Namco Entertainment und Mojo Bones den Release-Termin der PC-Version. Demnach erscheint das postapokalyptische Adventure am 12. April 2017 für den heimischen Windows-Rechner auf Steam und im Einzelhandel.

Impact Winter Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Das war aber nicht alles, was in der Ankündigung stand. So wird Impact Winter auch für die PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen. Wann genau die Konsolen-Fassungen aber folgen werden, davon sagten Namco Bandai und Mojo Bones nichts.

Impact Winter versetzt uns in eine zerstörte Welt, in der alles von Schnee bedeckt wurde – und es immer noch weiter schneit. Mit diesem Setting schaffen die Entwickler von Mojo Bones eine Mischung aus Survival und Simulation, in dessen Zentrum Protagonist Jacob Solomon steht, in dessen Rolle wir überleben müssen.

