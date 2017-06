Impact Winter - Alle Infos und ein neuer Teaser kurz vor Release

Schon bald erscheint Impact Winter auf Steam. Wir haben alle Informationen rund um den Survival-Titel in einer kurzen Übersicht für euch zusammengefasst und können euch durch einen neu veröffentlichten Teaser auch die schneebedeckte Spielwelt zeigen.

Bereits am Dienstag, also dem 23. Mai 2017, erscheint Impact Winter für PC, die Konsolen-Versionen werden später im Jahr nachgereicht. Das Survival-Abenteuer von Mojo Bones und Bandai Namco Entertainment katapultiert uns dabei direkt in eine unbarmherzige Welt, die unter einen dichten Schneedecke begraben liegt.

Wir spielen Jacob Solomon, Anführer eines zusammengewürfelten Teams, das verzweifelt versucht, die Auswirkungen eines verheerenden Asteroideneinschlags zu überleben. Wenn wir der mysteriösen Stimme, die aus dem Funkgerät tönt, trauen dürfen, ist Hilfe bereits auf dem Weg, wird uns aber erst in einem Monat erreichen.

Es liegt also in unserer Verantwortung, unsere Kumpanen bis zu unserer Rettung am Leben zu erhalten. Dafür gilt es, strategische Entscheidungen zu treffen, unsere Fähigkeiten klug einzusetzen und so hoffentlich gemeinsam als Gruppe den gefährlichen Winter zu überstehen.

Die eisige Spielwelt im Video

Kurz vor Release veröffentlichte Bandai Namco Entertainment jetzt einen kurzen Teaser, der die schneebedeckte Spielwelt von Impact Winter in Szene setzt. Diesen findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik. Der Survival-Titel wird im Laufe des Jahres auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, ein genauer Release-Termin steht aber noch aus.

Seitenauswahl

Infos zu Impact Winter