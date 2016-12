Identity ist ein schon 2015 via Kickstarter erfolgreich finanziertes MMO, welches mit voller Überzeugung eine immersive Welt erschaffen und ein noch nie spielbares Rollengefühl einbauen will. Unter anderem wird man wichtige Entscheidungen für die gesamte Community treffen.

Du hast die freie Wahl. Kannst machen, was immer Du möchtest. Links oder rechts. Gut oder böse. Was wählst Du? Genau diese Fragen will das kommende MMO Identity vom Entwicklerstudio Asylum Entertainment den Spielern stellen. In der Lebenssimulation wird der Spieler nicht nur Entscheidungen treffen müssen, die sein Erlebnis beeinflussen - in den sozialen 'Brennpunkten' des MMOs hat jeder Werdegang so seine Spuren, die er hinterlässt.

So heißt es jüngst vom Entwicklerstudios, dass jeder Charakter die freie Möglichkeit besitzt, einen guten oder bösen Weg einzugehen. Ob man dabei als Bankräuber oder Polizist endet, ist jedem selbst überlassen. Immersion ist das Stichwort, das auch durch die sehr realistische Grafik erreicht werden soll.

Schaut Euch untenstehend noch einmal den Trailer zum Spiel an. Die ersten spielbaren Module sollen Anfang 2017 erscheinen, noch lange vor dem eigentlichen Release.

Infos zu Identity

