I fell from Grace - Über Schulden, beruflichen Misserfolg und eine todkranke Ehefrau

In unserer Übersicht stellen wir euch das kommende Adventure I fell from Grace von Deep Taiga genauer vor. Was die Geschichte rund um einen Mann und seine todkranke Frau verspricht.

I fell from Grace nennt sich das vielversprechende 2D-Adventure, das sich derzeit noch bei Deep Taiga in Entwicklung befindet. Der Titel erzählt die Geschichte von Henry, einem Mittvierziger, der sich mit Schulden und einer stagnierenden Karriere in der medizinischen Forschung herumschlagen muss. Das alles ließe sich eventuell noch gut verkraften, wäre da nicht seine todkranke Frau Grace, für die es keine Hoffnung mehr zu geben scheint.

Doch dann taucht wie aus dem Nichts ein mysteriöses Heilmittel auf. Als unser Protagonist allerdings versucht herauszufinden, wo es herkommt, nehmen die Ereignisse eine düstere Wendung...

Das Retro-Adventure soll eine Mischung aus zu lösenden Rätseln und der erzählten Geschichte sein und großen Wert auf unsere Entscheidungen legen. Diese bestimmen, welchen Lauf die Dinge nehmen und sollten dementsprechend gut überlegt sein.

Charaktere mit viel Potential

Der Entwickler nimmt sich auf der offiziellen Webseite außerdem die Zeit, die Charaktere des Spiels kurz vorzustellen. Neben der Erkrankung von Grace tut sich dabei noch weiteres Story-Potential auf, denn scheinbar geben beide Ehepartner insgeheim ihr die Schuld an einer in der Vergangenheit liegenden Fehlgeburt. Weiterhin mit dabei: ein „leichtes Mädchen“, ein väterlicher Mentor, ein zwielichtiger Wachmann, eine verbitterte Küchenhilfe und viele weitere interessante Charaktere. Jede Menge Stoff für einige Irrungen und Wendungen also.

I fell from Grace erscheint im vierten Quartal 2017 für den PC. Wer sich noch näher mit dem Adventure und den zu treffenden Entscheidungen beschäftigen möchte, kann sich in unserer Video-Rubrik den Announcement-Trailer zum Spiel ansehen:

