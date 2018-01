Hyrule Warriors - Definitive Edition für Nintendo Switch enthüllt

Auf der Nintendo Direct Mini wurde Hyrule Warriors Definitive Edition für Nintendo Switch angekündigt. Der Titel erschien ursprünglich für die Wii U. Es handelt sich um den zweiten Warriors-Teil auf der Hybridkonsole.

Die ultimative Version von Hyrule Warriors erscheint bald für die Nintendo Switch. Auf der heutigen Nintendo Direct Mini wurde eine Definitive Edition für die Hybridkonsole angekündigt.

Alle Charaktere, Karten und Missionen der Versionen für Wii U und 3DS sind in dieser Version enthalten. Außerdem bekommt ihr sämtliche, zuvor kostenpflichtige DLC völlig gratis. auch alle DLC.

Neue Inhalte und Features auf Nintendo Switch

Hyrule Warriors wird auf der Nintendo Switch mit einer Auflösung von 1080p am Fernseher ausgegeben. Im Tabletop-Modus werden einzelne Joy-Con mit Splitscreen-Modus unterstützt. Zusätzlich enthält die Switch-Version Kostüme von Link und Zelda, basierend auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die Hyrule Warriors: Definitive Edition erscheint im Frühling für Nintendo Switch. Ein genauer Releasetermin ist aktuell noch nicht bekannt. Die gesamte Direct haben wir unten eingebunden.

Hyrule Warriors: Definitive Edition hier vorbestellen

Hinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um Werbung. Alle Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.