Husk nennt sich die kürzlich erschienene Survival-Horror-Erfahrung von UndeadScout. In einer verlassenen Stadt müssen wir uns als Protagonist Matthew nicht nur mit unheimlichen Gegnern auseinandersetzen, sondern auch mit den schmerzhaften Erfahrungen unserer eigenen Vergangenheit. Wir sagen euch, was euch erwartet und welche Probleme der Titel so kurz nach Release noch hat.