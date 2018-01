Hunt: Showdown - Geschlossener Alpha-Test via Steam: Hier anmelden

Hunt: Showdown wird noch in diesem Monat in die Closed-Alpha starten. Der Shooter spielt im späten 19. Jahrhundert und lässt Spieler um die Wette jagen.

Der kompetitive Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown hat großes Potenzial. Zwei Teams müssen sich gegen Monster behaupten und mit der entsprechenden Beute entkommen. Das verspricht im Vorfeld spannende Runden. Ob der Titel die Spieler am Ende überzeugt, lässt sich bisher noch nicht absehen. Vielversprechend sieht er auf jeden Fall aus.

Hunt: Showdown Closed-Alpha-Anmeldung

Am 31. Januar 2018 steht ein geschlossender Alpha-Test an. Die Closed-Alpha soll via Steam abgehalten werden. Im Fokus stehen das Balancing und die Funktionalität. Die Waffen, Ausrüstung, Eigenschaften sowie die Ränge werden immer wieder erneuert.

Die ersten Einladungen wurden scheinbar schon verschickt. Es ist aber immer noch möglich, sich für die Closed-Alpha anzumelden. Ein finaler Release-Termin ist übrigens noch nicht bekannt.

Weitere Infos zum Multiplayer-Shooter, insbesondere zum Setting, erhaltet ihr in der nachfolgenden News:

