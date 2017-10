Hunt: Showdown - Erscheint demnächst als Early Access-Titel auf Steam

Crytekt hat neue Informationen zu Hunt: Showdown veröffentlicht. Neben einem zwölf Minuten langem Gameplay-Video, gaben die Verantwortlichen innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass der Titel demnächst auf Steam im Ealry Access erscheinen wird.

Crytekt PvP-Monster-Hunter-Spiel Hunt: Showdown soll nicht direkt als fertig entwickeltes Spiel veröffentlicht werden, sondern vorerst in Steams Early Access-Phase eintreten. Nach dem Early Access-Release soll der Titel mindestens zwölf Monate im Early Access bleiben. Ein genauer Release-Termin ist bisher noch nicht mitgeteilt worden. Es ist aber damit zu rechnen, dass der Full Release erst im Jahr 2019 stattfinden wird.

Erscheint demnächst als Early Access-Titel auf Steam

"Early Access ist für unser Spiel vermutlich das Beste, was uns passieren kann!", so die Verantwortlichen Entwickler. Lead Environment Artis Marcel Schaika erklärt auch warum man sich zu diesem Schritt entschieden hat. So habe Crytek bereits bei jedem Crysis-Ableger Feedback seitens der Community erhalten. Doch es waren jedes Mal drei Jahre Wartezeit fällig, um dieses Feedback im nächsten Spiel unterbringen zu können.

Nun habe man durch Early Access die Möglichkeit die Entwicklung von der Community maßgeblich beeinflussen zu lassen. Neue Inhalte sollen erst im Vorfeld ausprobiert sowie erprobt werden, wobei man auf Spieler-Feedback zurückgreifen möchte. Bei der offiziellen Veröffentlichung von Hunt: Showdown soll der Titel teurer sein, als während der Early Access-Zeit.

Zusätzlich haben die Mannen von Crytek einen zwölf Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, in dem der Titel genauer vorgestellt wird. Creative-Director Magnus Larbrant kommentiert dabei höchstselbst und gibt interessante Details zu Hunt: Showdown preis.

