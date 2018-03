Humble Bundle - Spec Ops: The Line für kurze Zeit gratis

Derzeit erhaltet ihr im Humble Store den 2012 veröffentlichten Third-Person-Shooter Spec Ops: The Line völlig kostenlos. Allerdings ist das Angebot zeitlich beschränkt und ihr solltet euch nicht allzu lange Zeit lassen.

Während ihr euch bis zum vergangenen Mittwoch in dem Shop von Humble Bundle das Actionspiel The Darkness 2 völlig kostenlos für den PC sichern konntet, steht passend zu Ostern bereits das nächste Gratis-Game vor der Türe. Dabei handelt es sich um den Shooter Spec Ops: The Line, den ihr ab sofort komplett kostenlos als Steam-Download, für Windows, Linux und MacOS angeboten bekommt. Vorher lag der Preis bei 19,99 Euro.

Ihr solltet euch also nicht allzu viel Zeit lassen, denn das Angebot gilt lediglich bis kommenden Samstag um 19 Uhr oder bis alle verfügbaren Codes vergeben wurden. Die einzige Voraussetzung ist ein Konto auf der Seite von Humble Bundle sowie auf Steam.

Humble Bundle Humble Jumbo Bundle 11 mit Tropico 5 und Co.

Sichert euch Spec Ops: The Line völlig kostenlos!

Hier geht es zum Humble Jumbo Bundle11!

Außerdem empfehlen wir das aktuelle Humble Monthly. Dort gibt es Mafia 3 und sieben weitere Spiele für nur 10 Euro!

Hier geht's zum Humble Monthly!

Spec Ops: The Line

Der Third-Person-Shooter Spec Ops: The Line ist 2012 für PS3, Xbox 360 sowie PC veröffentlicht worden und lässt euch in die Rolle des Elitesoldaten Captain Walker schlüpfen, der sich gemeinsam mit zwei Kameraden in Dubai absetzt. Auf der Suche nach einem desertierten Colonel, verschlägt es die Männer in eine von Sandstürmen verwüstete Stadt, in der Terroristen ihr Unwesen treiben.

