Humble Bundle - So spart ihr mit dem Monthly Bundle

Das Humble Bundle ist bekannt dafür, viele Spiele zu einem günstigen Paketpreis anzubieten. Nun gibt es auch das Monthly Bundle, mit dem ihr jeden Monat neue Games zu einem Festpreis erhaltet – alle als Steam-Key einlösbar.

Wer sich jeden Monat aufs Neue fragt, was er spielen will, ist mit dem monatlichen Humble Bundle gut beraten. Auf der Seite der Bundle-Verkäufer gibt es ein Angebot, bei dem ihr jeden Monat mindestens acht Steam-Spiele für einen festen Monatspreis erhaltet.

Humble Monthly Bundles mit monatlichen Steam-Games

Die Bundles könnt ihr auch einzeln kaufen und danach sofort wieder kündigen. Wer gleich 12 Monate Monthly Bundles bestellt, bekommt ein Bundle kostenlos.

The Witness, Layers of Fear und Black Mesa waren die Highlights im April. Im Mai habt ihr im Monthly Bundle Dirt Rally, Inside, This is the Police, Undertale und vieles mehr erhalten. Im Juni waren unter anderem Stellaris, Plaque Inc Evolved und Superhot dabei. Dark Souls 2 gibt es für alle Kunden im Juli gratis.

Hier geht es zum Humble Monthly Bundle.

Seitenauswahl

Humble Bundle - Civilization Paket enthält viele Spiele Ein neues Humble Bundle ist da und enthält diesmal die Civilization-Reihe im Mega-Paket. Darin stecken zahlreiche Klassiker, Erweiterungen und neuere Ableger. Für unter 15 Euro bekommt ihr ...