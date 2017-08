Humble Bundle - Das sind die aktuellen Spielepakete

Beim Humble Bundle gibt es abermals zahlreiche spannende Spiele-Pakete zu entdecken. Neben einem Bundle für Hobby-Entwickler gibt es auch Bücher und Smartphone-Games zu entdecken. Wir stellen die aktuellen Bundles vor!

Beim Humble Bundle gibt es regelmäßig neue Pakete zu entdecken, bei denen ihr den Preis selbst bestimmen könnt. Wir zeigen euch die aktuellen Bundles und wo sich das Zuschlagen richtig lohnt.

Jedes Bundle ist in verschiedene Pakete eingeteilt, die unterschiedlich viel kosten. Ihr selbst könnt bestimmen, wie viel Geld ihr zahlen wollt - je mehr ihr zahlt, desto mehr bekommt ihr! Jeder Kauf kommt Wohltätigkeitsorganisationen zugute.

Humble Micro Jumbo Bundle

Bis zu 45 US-Dollar an Spielen zum Schnäppchen-Preis! Völlig kostenlos kriegt ihr „Space Pilgrim Episode 1“ und „Pony Island“, ab 1 US-Dollar zusätzlich die Spiele „Geometry Dash“, „Oh...Sir!! The Insult Simulator“, „Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi“, „Space Pilgrim Episode III: Delta Pavonis“ und „Space Pilgrim Episode IV: Sol“.

Ab einer Summe von ungefähr 2,60€ erhaltet ihr „Who's Your Daddy“, „Town of Salem“, „hack_me“, „hack_me 2“, „Devil Daggers“ und „Oh...Sir! The Hollywood Roast“ zusätzlich zu allem, was oben angegeben ist.

Hier geht es zum Humble Micro Jumbo Bundle

Humble GameMaker Bundle

Werdet selbst zum Spiele-Entwickler! Sichert euch Programme, um eigene Titel zu kreieren und stöbert im Quellcode mehrerer Games herum. Ab 1 US-Dollar gibt es „Extreme Burger Defense“, „Freeway Mutant“, „Uncanny Valley“, „Cook, Serve, Delicious!“, „INK Deluxe Edition“, „Shep Hard“, „Angry Chicken: Egg Madness“ und „GameMaker: Studio 1.4 Pro“.

Ab der Durchschnittssumme gibt es den Quellcode von „Uncanny Valley“, „INK“, „Galactic Missile Defense“, „10 Second Ninja X“ und „Cook, Serve, Delicious!“ sowie die Spiele „Solstice“ und „Home“ zusätzlich zum „GameMaker 1.4 HTML5 Module“ und alles aus dem 1-Dollar-Paket.

Ab 15 US-Dollar erhaltet ihr den Quellcode von „Flop Rocket“, „Solstice“ und „Home“ sowie „GameMaker 1.4 Android Module“, „GameMaker 1.4 iOS Module“ und „GameMaker 1.4 Windows UWP Module“ plus alles aus den oberen Paketen.

Hier geht es zum Humble GameMaker Bundle

Humble Bücher-Bundles

Gleich drei Bücher-Bundles sind aktuell verfügbar:

Humble Mobile Bundle

Echte Kracher für euer Smartphone - zum Schnäppchenpreis! Ab 1 US-Dollar gibt es bereits „klocki“, „Hook“ und „Zenge“. Ab 4,26€ gibt es „Mini Metro“, „Human Resource Machine“ und „Deus Ex GO“. Ab der Durchschnittssumme gibt es obendrauf „A Good Snowman is Hard to Build“, „Concrete Jungle“ und „Slayaway Camp“.

Hier geht es zum Humble Mobile Bundle

Humble Monthly Bundle

Jeden Monat gibt es Spiele im Wert von über 100 US-Dollar für gerade einmal 12 US-Dollar! Sichert euch diesen Monat beispielsweise Killing Floor 2 und viele weitere Perlen. Doch Achtung: Ihr wisst nicht, was ihr bekommt...

Hier geht es zum Humble Monthly Bundle

Humble Store

Entdeckt viele unterschiedliche Spiele, kopierschutzfrei oder als Steam-Key! Beim Humble Store entdeckt ihr zahlreiche tolle Angebote aus aller Welt.

Hier geht es direkt zum Humble-Store

