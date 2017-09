Humble Bundle - Sichert euch Outlast und Outlast: Whistleblower kurzzeitig kostenlos

Derzeit kann auf Humble Bundle die Deluxe Edition von Outlast völlig kostenlos heruntergeladen werden. Der Deluxe Edition liegt neben dem ersten Outlast-Teil auch die Erweiterung Outlast: Whistleblower bei.

So kann das Wochenende doch gerne mal eingeleitet werden - denn alle Freunde des gepflegten Horrors können sich ab sofort bei Humble Bundle ihre völlig kostenlose Version von Outlast samt dem Prequel Outlast: Whistleblower sichern.

Sichert euch Outlast und Outlast: Whistleblower kurzzeitig kostenlos

Wer den Titel also ohnehin noch nie gespielt hat, hat nun im Grunde keine Ausrede mehr und sollte sich Outlast in jedem Fall in die eigene Steam-Bibliothek packen. Normalerweise kostet der Horror-Titel bei Steam noch rund 20 Euro, während die Erweiterung Outlast: Whistleblower mit knapp 9 Euro zu Buche schlägt. Die Aktion läuft insgesamt noch einen Tag und acht Stunden, ihr solltet also nicht allzu lange überlegen.

Voraussetzung zur Teilnahme an der Humble Bundle-Action sind ein Konto bei Humble Bundle sowie bei Steam.

Was ist Outlast?

Outlast ist ein First-Person-Survival-Horror-Titel, der von dem kanadischen Entwicklerstudio Red Barrel entwickelt und im Jahre 2013 veröffentlicht worden ist. In der Rolle des Journalisten Miles Upshur besucht der Spieler die Irrenanstalt Mount Massive, um mysteriöse Ereignisse aufzuklären. Outlast: Whistleblower erzählt dabei die Vorgeschichte zu dem ersten Teil. Hier schlüpft ihr die Rolle von Waylon Payk, der als System-Administrator bei dem Unternehmen Murkoff arbeitet und die illegalen Experimente an Patienten aufdecken möchte.

Hinweis: Bei allen Links zu Humble Bundle handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

