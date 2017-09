Humble Bundle - Rise of the Tomb Raider fast geschenkt

Im kommenden Abo-Dienst Humble Monthly wird sich unter anderem das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider befindet, das aktuell bei Steam noch 50 Euro kostet. So erhaltet ihr für nur rund 10 Euro das neueste Lara Croft-Abenteuer, sowie weitere interessante Spiele.

Spieler, die gerne das eine oder andere Schnäppchen machen möchte, sind bei Humble Bundle goldrichtig. Hier gibt es regelmäßig günstige Angebote für wenig Geld. Wenn ihr euch zudem gerne überraschen lasst, dann dürfte sich Humble Monthly lohnen.

Rise of the Tomb Raider fast geschenkt

Der Abo-Dienst ist ab 12 US-Dollar erhältlich, kostet also nur rund 10 Euro und bietet euch aber dafür zu einem festen monatlichen Preis eine große Auswahl an PC-Spielen. Meistens handelt es sich dabei um einen Steam-Schlüssel oder um sogenannte Humble Originals. Dabei handelt es sich um Spiele, die ihre Premiere über das Humble Monthly feiern.

Das kommendende Humble Monthly startet am 06. Oktober, weshalb noch unklar ist, welche Spiele darin enthalten sein werden. Klar ist aber schon jetzt, dass das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider mit zur Auswahl stehen wird. Solltet ihr das Humble Monthly schon jetzt buchen, erhaltet ihr sofort einen entsprechenden Steam-Schlüssel für den aktuellen Tomb Raider-Ableger. Bedenkt man, dass der Titel bei Steam aktuell noch 50 Euro kostet, ist das ein wirkliches Schnäppchen.

Im aktuellen Humble Monthly befinden sich Spiele im Gesamtwert von über 125 US-Dollar. Darunter auch The Banner Saga 2, Killing Floor 2, Worms W.M.D., Eterium und Stories Untold. Also gerade für Gamer, die auch mal neue Spiele ausprobieren möchten oder sich gerne überraschen lassen, die perfekte Option - und das für wenig Geld.

Wir halten euch hier auf PlayNation.de regelmäßig auf dem Laufenden und informieren über aktuelle und lohnende Aktionen bei Humble Bundle.

Hinweis: Bei allen Links zu Humble Bundle handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

