Humble Bundle - Preissenkung auf VR-Spiele wie Fallout 4 VR im großen VR Sale nur noch 1 Tag

Im Humble Store gibt es einen neuartigen Sale, der ausgewählte VR-Titel zu einem günstigen Preis bereitstellt. Das Angebot ist wie immer zeitbegrenzt und endet bereits in einem Tag.

In regelmäßigen Abständen informieren wir unsere Leser über die wichtigsten Deals, die sie auf keinen Fall verpassen dürfen. Via Humble Bundle werden regelmäßig Pakete für den guten Zweck geschnürt. Die Einnahmen werden zu Teilen an wohltätige Organisationen gespendet.

Der Humble Store gehört ebenfalls zur Webseite, in dem einzelne Titel direkt gekauft werden können. Aktuell gibt es im Humble Store den großen VR Sale mit einem Preisnachlass von bis zu 60 Prozent auf ausgewählte VR-Spiele.

Der Sale endet am 8. Februar um 19:00 Uhr deutscher Zeit, sodass ihr jetzt noch über einen Tag die Gelegenheit habt, die Schnäppchen wahrzunehmen. Es sind zahlreiche Titel wie Fallout 4 VR oder DOOM VFR reduziert. Die vollständige Übersicht erhaltet ihr auf der folgenden Sale-Themenseite:

Hier geht es zum großen VR Sale!

Humble Bundle mit Rockstar Games

Im aktuellen Humble Bundle befindet sich eine Auswahl der besten Spiele von Rockstar Games. Im Paket sind unter anderem GTA IV, GTA: Episodes from Liberty City oder Max Payne 3 enthalten. Dieses Paket solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

