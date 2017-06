Humble Bundle - Neues Very Positive Bundle erhältlich

Das neue Humble Bundle ist verfügbar. Unter dem Namen Very Positive werden aktuell 9 Games verkauft, die allesamt auf Steam aktiviert werden können. Mit dabei sind Stephen’s Sausage Roll, Curious Expedition und They Bleed Pixels.

Wer beim Spiele-Kauf gerne spart und dabei noch Gutes tun möchte, sollte sich das neue Humble Bundle ansehen. Im neuesten Very Positive Bundle werden neun Games zu verschiedenen Preisen angeboten.

Für 0,95€ gibt es Super Mega Baseball: Extra Innings, The Deadly Tower of Monsters – Special Edition und They Bleed Pixels.

Wer mehr als den Durchschnittspreis von aktuell ungefähr 5,50€ zahlt, erhält noch Hacknet, Crashlands und UnderRail dazu.

Für ungefähr 9,20€ (10 US-Dollar) erhalten Käufer noch Stephen’s Sausage Roll, Very Positive und Curious Expedition.

Zu allen Titeln im Humble Bundle werden Steam-Keys vergeben. Bei einigen Spielen ist auch eine Aktivierung auf der DRM-freien Plattform Good Old Games (GOG) möglich. Die Games sind in dem Paket, da sie alle mit sehr guten Nutzer-Reviews auf Steam bewertet worden sind.

Hier geht es direkt zum Humble Very Positive Bundle!

Was ist das Humble Bundle?

Das Humble Bundle gibt es jetzt schon eine ganze Weile, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan auf der Seite. Unter anderem gibt es jetzt einen eigenen Games-Shop, ein eBook-Bundle, ein Mobile Bundle und auch das Flash Bundle. Letzteres ist nur für kurze Zeit verfügbar, bietet jedoch auch die gewohnten Steam-Aktivierungen.

Für die meisten Spieler ist ein Humble Bundle ein günstiges Angebot, einige gute Spiele für wenig Geld auf Steam aktivieren, herunterladen und spielen zu können. Beim Kauf eines jeden Bundles kann der Käufer selbst entscheiden, wo seine Zahlung hingehen soll und den Erlös auf Entwickler-Studios und wohltätige Organisationen aufteilen.

