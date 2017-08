Humble Bundle - Neues Jumbo Bundle 9 für unter 10 Euro

Humble Bundle hat ein neues Spiele-Paket mit zahlreichen Games vorgestellt. Mit dabei sind Titel wie The Flame in the Flood und der American Truck Simulator. Alle Spiele aus dem Jumbo Bundle 9 gibt es schon für unter 10 Euro.

Die Organisatoren des Humble Bundle haben ein neues Spielepaket vorgestellt, das für unter zehn Euro mehr als acht Spiele bietet. Mit dabei sind Perlen wie The Flame in the Flood, Human: Fall Flat und der American Truck Simulator.

Wie immer könnt ihr selbst entscheiden, wie viel Geld ihr bezahlen wollt - mindestens ein US-Dollar muss sein, alles darüber erfolgt auf freiwilliger Basis. Ihr erhaltet nach dem Kauf Keys zum Einlösen auf Steam, ein Titel ist auch kopierschutzfrei erhältlich.

Mit jedem Kauf unterstützt ihr außerdem eine Wohltätigkeitsorganisation - ihr zockt und tut somit also noch etwas Gutes. Insgesamt gibt es drei Arten von Paketen: Eines ab 1 US-Dollar, eines für den Kaufpreis über dem Durchschnittswert und eines für 8,30 Euro. Je mehr ihr bezahlt, desto mehr bekommt ihr.

Das Angebot gilt noch bis zum 12. September.

Das steckt im neuen Humble Bundle

Ab 85 Cent oder mehr:

The Flame in the Flood

Infested Planet

Human: Fall Flat

10% Gutschein für Humble Monthly

Ab dem Durchschnittspreis, aktuell etwa 4,10€:

Verdun

Samorost 3

Samorost 3 Soundtrack

Warhammer: End Times - Vermintide

Warhammer: End Times - Vermintide: Drachenfels DLC

Weitere Spiele, die in sechs Tagen enthüllt werden

...und alle Spiele für 85 Cent.

Ab 8,30 Euro:

American Truck Simulator

...und alle Spiele für 85 Cent und den Durchschnittspreis.

