Humble Bundle - Neues Horror-Paket mit Dead by Daylight und mehr

Beim Humble Bundle gibt es einmal mehr ein Spielepaket abzustauben, das sich diesmal ganz auf den Schock-Faktor von Horror-Games fokussiert. Für einen Euro gibt es bereits vier Spiele, zum Vollpreis von weniger als zehn Euro kriegt ihr gleich acht Titel.

Neue Games für alle Spiele-Freunde beim Humble Bundle: Nur für kurze Zeit gibt es ein Spiele-Paket mit zahlreichen Horror-Games für perfekte Grusel-Abende abzustauben.

Bereits für einen Dollar Dead Age, DreadOut, DreadOut: Keepers of The Dark und die Lakeview Cabin Collection bekommen. Beim Überbieten des Durchschnittspreises von etwa 6,30 Euro kriegt man Layers of Fear, Alien: Isolation, Five Nights at Freddy's: Sister Location und die vier Spiele aus dem Ein-Dollar-Paket dazu.

Für 10 Dollar gibt es 8 Spiele

Wer das teuerste Paket zum Preis von 10 Dollar kauft, bekommt außerdem Dead By Daylight als Bonus dazu. Selbstverständlich sind alle weiteren Titel, die oben genannt wurden, ebenfalls in dem 10-Dollar-Paket enthalten. Noch cooler: Mit jeder Preiskategorie kriegt ihr einen 10%-Gutschein für Humble Monthly.

Hier geht es zum Humble Horror-Bundle!

Das Humble Spooky Horror Bundle ist noch bis zum 05. September 2017 verfügbar und endet um 20 Uhr deutscher Zeit. Sämtliche Spiele können auf der Vertriebsplattform Steam eingelöst und gespielt werden.

