Humble Bundle - Monthly: Rise of the Tomb Raider im Oktober

Bei Humble Monthly gibt es im Oktober Rise of the Tomb Raider und weitere Spiele für gerade einmal 10 Euro. Außerdem enthüllte das Humble Bundle die Spiele aus dem September-Paket.

Jeden Monat eine gemischte Tüte an zauberhaften Games, das ist das Motto von Humble Monthly. Nun haben die Macher den großen Titel für Oktober angekündigt: Rise of the Tomb Raider bekommt ihr zum absoluten Schnäppchenpreis serviert.

Das Humble Monthly besteht aus 1 Titel, den ihr sofort erhaltet, und 7 weiteren Spielen, die erst zum Ende des angezeigten Countdowns enthüllt und an euch übergeben werden. Sobald alle 8 Spiele bekannt sind, könnt ihr das Bundle nicht mehr kaufen! So erhaltet ihr letztendlich Spiele im Wert von über 100 Euro für nur 10 Euro.

Heißt: Ihr zahlt nur 10 Euro, bekommt direkt einen Mega-Titel zum Schnäppchenpreis. Und später gibt es sieben weitere tolle Spiele dazu!

Vorteile als Mitglied von Humble Monthly

Das sind eure Vorteile als Mitglied von Humble Monthly:

Ein großes Mega-Spiel wie Rise of the Tomb Raider, Killing Floor 2 und Dark Souls 3

Sieben weitere tolle Spiele als Überraschung

10 Prozent Rabatt im Humble Store

Zugriff auf die Humble Trove , eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt

, eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt Eine Kündigung ist jederzeit möglich!

Das waren die Humble Monthly Spiele im September

Ihr wisst nicht, ob sich das Bundle für euch lohnt? Keine Sorge, hier ist ein Überblick über die Spiele, die im letzten September-Paket mit dabei waren:

Direkt zum Start bekannt: Killing Floor 2

Als Überraschung: The Banner Saga 2, Momodora, Worms WMD, Stories Untold, Hacky Zack, Eterium, Volantia

Hinweis: Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision.

Seitenauswahl

Humble Bundle - So spart ihr mit dem Monthly Bundle Das Humble Bundle ist bekannt dafür, viele Spiele zu einem günstigen Paketpreis anzubieten. Nun gibt es auch das Monthly Bundle, mit dem ihr jeden Monat neue Games zu einem Festpreis ...