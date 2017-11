Humble Bundle - Monthly: H1Z1 im Dezember

Jeden Monat eine gemischte Tüte an zauberhaften Games, das ist das Motto von Humble Monthly. Nun haben die Macher den großen Titel für Dezember angekündigt: H1Z1 bekommt ihr mitsamt Extras zum absoluten Schnäppchenpreis serviert.

Das Humble Monthly besteht aus einem Titel, den ihr sofort erhaltet, und 7 weiteren Spielen, die erst zum Ende des angezeigten Countdowns enthüllt und an euch übergeben werden. Sobald alle 8 Spiele bekannt sind, könnt ihr das Bundle nicht mehr kaufen! So erhaltet ihr letztendlich Spiele im Wert von über 100 Euro für nur 10 Euro.

Heißt: Ihr zahlt nur 10 Euro, bekommt direkt einen Mega-Titel zum Schnäppchenpreis. Und später gibt es sieben weitere tolle Spiele dazu!

Das sind eure Vorteile als Mitglied von Humble Monthly:

Ihr wisst nicht, ob sich das Bundle für euch lohnt? Keine Sorge, hier ist ein Überblick über die Spiele, die im letzten November-Paket mit dabei waren:

Hinweis: Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision.

