Humble Bundle - Mittelerde: Mordors Schatten für wenig Geld sichern

Innerhalb des des "Humble Very Positive Bundle 2" stehen für euch wieder verschiedene Spiele für wenig Geld bereit. Es hängt von euch ab, wie viel ihr bezahlt und welche Spiele ihr somit erhaltet. Schon für wenige Euros erhaltet ihr beispielsweise das Action-Adventure Mittelerde: Mordors Schatten.

Im Humble Store steht ab sofort das Humble Very Positive Bundle 2 mit einigen interessanten Titeln zur Verfügung. Schon ab nur einem Dollar erhaltet ihr das Shoot'em Up Rive, den Cyberpunk-Shooter Neon Chrome oder das Action-Adventure Dungeon Souls.

Mittelerde: Mordors Schatten für wenig Geld sichern

Solltet ihr 6,98 Dollar (5,83 Euro) bezahlen, erhaltet ihr sogar das Actionspiel Mittelerde: Mordors Schatten. Perfekt passend, da der Nachfolger Mittelerde: Schatten des Krieges in Kürze am 10. Oktober für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheint. Mit dabei sind außerdem die beiden Spiele Ultimate Chicken Horse und Oxenfree.

Wer 10 Dollar (8,35 Euro) ausgibt, der bekommt zudem noch Death Road to Canada sowie Beat Cop dazu. Für 80 Dollar (66,82 Euro) erhaltet ihr schließlich Mittelerde: Schatten des Krieges sowie ein entsprechendes exklusives Schatten-des-Krieges-T-Shirt.

Weiterhin könnt ihr bei Humble Bundle selber entscheiden, wie euer investiertes Geld auf den Store, die Entwickler oder eine gemeinnützige Einrichtung aufgeteilt wird. Schließlich sind bisher durch den Verkauf bei Humble Bundle bereits mehr als 100 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke zusammengekommen. Jeden Monat wird im Humble Store zudem eine andere Organisation vorgestellt. Es ist jedoch euch überlassen, für welche ihr euch schlussendlich entscheidet.

"Humble Very Positive Bundle 2" läuft noch bis zum 03. Oktober 2017.

