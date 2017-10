Humble Bundle - Humble Day of the Devs 2017 - Zahlreiche Spiele zum Schnäppchenpreis

Für Spieler empfiehlt es sich regelmäßig bei Humble Bundle vorbeizuschauen. Aktuell befindet sich im Humble Store ein neues Spiele-Paket namens "Humble Day of the Devs 2017" mit zahlreichen Spielen im Angebot sowie einer netten Dreingabe.

Im Humble Store steht ab sofort ein neues Spiele-Paket zum Kauf bereit. Der Name "Humble Day of the Devs 2017" lässt bereits darauf schließen, dass es neben zahlreichen Spielen noch eine weitere nette Dreingabe gibt.

Während der Mindestpreis für das Paket bei einem Euro liegt, erhaltet ihr bei neun Euro neben dem Adventure "Full Throttle Remastered" sowie dem "RPG Everything" zudem ein VIP-Ticket für das Event "Day of the Devs 2017", das am 11. November in San Francisco stattfindet. Das Ticket ist aber wohl eher für die Fans interessant, die in den USA zu Hause sind.

Doch es gibt natürlich noch einige weitere Spiele, die angeboten werden, je nachdem wie viel ihr bereit seid auszugeben. Ab einem Euro winkt das Adventure "Grim Fandango Remastered" sowie der Roguelike-Titel "TumbleSeed". Bezahlt ihr den Durchschnittswert, der bei 6,35 Euro liegt, erhaltet ihr außerdem "Day of the Tentacle Remastered" sowie "Flinthook". Wie gewohnt könnt ihr also selber entscheiden, wie viel ihr zahlt und zudem an welche gemeinnützige Einrichtung ein Teil eures Geldes fließt.

Das aktuelle Angebot läuft noch bis zum 12. November 2017.

Inhalte des "Humble Day of the Devs 2017 Bundle"

TumbleSeed

Grim Fandango Remastered

Loot Rascals – inkl. Soundtrack

ABZU (ab 6,34 Dollar)

Flinthook (ab 6,34 Dollar)

Day of the Tentacle Remastered (ab 6,34 Dollar)

Full Throttle Remastered (ab 9 Dollar)

Everything (ab 9 Dollar)

VIP-Ticket für "Day of the Devs 2017" (ab 9 Dollar)

Hinweis: Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision.

